La réplique s’explique ! Antigone, Sophocle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

La réplique s’explique ! Antigone, Sophocle Samedi 10 octobre, 15h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:15:00+02:00

La réplique s’explique !

Les ressources proposées par le Musée Numérique sont aussi théâtrale ! Dans cet atelier, venez explorer le théâtre vivant.

À travers la découverte d’extraits de pièces de théâtre célèbres, cet atelier invite les enfants à explorer l’univers du spectacle vivant. Ensemble, nous regarderons, expliquerons et replacerons les scènes dans leur contexte afin de mieux comprendre les personnages, l’intrigue et les grands thèmes abordés. Cette initiation ludique au théâtre permettra aux participants de développer leur culture artistique et de découvrir les clés nécessaires pour apprécier ensuite l’oeuvre.

A partir de 7 ans (enfant accompagné), durée : env. 1h15.

Les samedis à 15h

Samedi 12 septembre : Le songe d’une nuit d’été, W. Shakespeare

Samedi 10 octobre : Antigone, Sophocle

Samedi 14 novembre : Le Cid, P. Corneille

Samedi 19 décembre : Phèdre, J. Racine

Samedi 23 janvier : L’île aux esclaves, Marivaux

https://youtu.be/yLxzt0ITa5c?si=jP6PFkJav65u9lGU

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] [{« data »: {« author »: « La Villette », « cache_age »: 86400, « description »: « Le projet Micro-Folie su2019articule autour du2019un Musu00e9e numu00e9rique en collaboration avec 12 u00e9tablissements culturels nationaux fondateurs*. En fonction du lieu choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet conu00e7u pour et avec les habitants, plusieurs modules complu00e9mentaires peuvent complu00e9ter le Musu00e9e numu00e9rique : un FabLab, un espace de ru00e9alitu00e9 virtuelle, une scu00e8ne, une bibliothu00e8que/ludothu00e8que ou encore un espace de convivialitu00e9. Lu2019objectif est de cru00e9er un espace multiple du2019activitu00e9s accessible et chaleureux.nnInstagram : https://www.instagram.com/microfolie/nTwitter : https://twitter.com/MicroFolienSite : https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1nn#LaVillette #MicroFolie #Musu00e9enumu00e9rique #Ru00e9alitu00e9Virtuelle #FabLab », « type »: « video », « title »: « Qu’est-ce qu’une Micro-Folie ? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/yLxzt0ITa5c/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=yLxzt0ITa5c », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwXItyJgqdTOjpIawZEzTrA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Les ressources proposées par le Musée Numérique sont aussi théâtrale ! Dans cet atelier, venez explorer le théâtre vivant. MuseeNumerique MICROFOLIE

Domaine publique