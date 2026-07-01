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LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES Moissac-Vallée-Française

vendredi 17 juillet 2026 · Moissac-Vallée-Française

LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES Moissac-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Temple de Saint Roman de Tousque
Ville
48110 Moissac-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Moissac-Vallée-Française

LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES

Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Conférence consacrée à l’histoire de la Résistance cévenole, La Résistance en Cévennes Création, implantation et activités des maquis au sud de Florac , animée par Thierry Turc, co-président de l’ANACR de Lozère.
La commune de Moissac Vallée Française et l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR) de Lozère, vous invitent vendredi 17 juillet, à 18h, au Temple de Saint Roman de Tousque à assister à une conférence consacrée à l’histoire de la Résistance cévenole La Résistance en Cévennes Création, implantation et activités des maquis au sud de Florac . Cette rencontre sera animée par Thierry Turc, co-président de l’ANACR de Lozère.

Tout public. Entrée libre.   .

Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 44 71 31 

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English :

Conference on the history of the Resistance in the Cévennes, The Resistance in the Cévennes — The formation, establishment, and activities of the maquis south of Florac, led by Thierry Turc, co-president of the ANACR in Lozère.

L’événement LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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