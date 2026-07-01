LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES Moissac-Vallée-Française
vendredi 17 juillet 2026 · Moissac-Vallée-Française
Informations pratiques
Moissac-Vallée-Française
LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES
Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Conférence consacrée à l’histoire de la Résistance cévenole, La Résistance en Cévennes Création, implantation et activités des maquis au sud de Florac , animée par Thierry Turc, co-président de l’ANACR de Lozère.
La commune de Moissac Vallée Française et l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR) de Lozère, vous invitent vendredi 17 juillet, à 18h, au Temple de Saint Roman de Tousque à assister à une conférence consacrée à l’histoire de la Résistance cévenole La Résistance en Cévennes Création, implantation et activités des maquis au sud de Florac . Cette rencontre sera animée par Thierry Turc, co-président de l’ANACR de Lozère.
Tout public. Entrée libre. .
Temple de Saint Roman de Tousque Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 44 71 31
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English :
Conference on the history of the Resistance in the Cévennes, The Resistance in the Cévennes — The formation, establishment, and activities of the maquis south of Florac, led by Thierry Turc, co-president of the ANACR in Lozère.
L’événement LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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