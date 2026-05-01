Boulleret

La Ressourcerie Troc Plantes

8 Route du Gravereau Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Presby-tiers avec salle de spectacle et Micro-Folie à Boulleret.

Venir à la ressourcerie c’est aussi l’occasion de visiter le jardin du Presby-Tiers, de boire un café, de discuter.Familles

À Boulleret, Presby-tiers insuffle une nouvelle vie à l’ancien presbytère en le transformant en un tiers-lieu chaleureux, créatif et ouvert à tous.

Le Presby-Tiers vous ouvre ses portes le 9 mai à Boulleret !

Une journée conviviale et gratuite autour du partage, de la nature et du jeu

10h-14h Troc plantes

Échangez, troquez ou achetez vos plantes dans une ambiance chaleureuse.

10h-18h Ressourcerie

Venez chiner et découvrir des trésors de seconde main.

15h-18h Jeux de société

Un moment ludique en famille animé par Bol de Jeu.

20h Concert “Duo des Nuages”

Chansons françaises pour clôturer la journée en musique.

Buvette & pique-nique partagé midi et soir.

Entrée gratuite .

8 Route du Gravereau Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire contact@presby-tiers.fr

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English :

Presby-tiers with an auditorium and Micro-Folie in Boulleret.

Coming to the ressourcerie is also an opportunity to visit the Presby-Tiers garden, have a coffee and a chat.

L’événement La Ressourcerie Troc Plantes Boulleret a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois