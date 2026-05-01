La Ressourcerie Troc Plantes Boulleret
La Ressourcerie Troc Plantes Boulleret samedi 9 mai 2026.
Boulleret
La Ressourcerie Troc Plantes
8 Route du Gravereau Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Presby-tiers avec salle de spectacle et Micro-Folie à Boulleret.
Venir à la ressourcerie c’est aussi l’occasion de visiter le jardin du Presby-Tiers, de boire un café, de discuter.Familles
À Boulleret, Presby-tiers insuffle une nouvelle vie à l’ancien presbytère en le transformant en un tiers-lieu chaleureux, créatif et ouvert à tous.
Le Presby-Tiers vous ouvre ses portes le 9 mai à Boulleret !
Une journée conviviale et gratuite autour du partage, de la nature et du jeu
10h-14h Troc plantes
Échangez, troquez ou achetez vos plantes dans une ambiance chaleureuse.
10h-18h Ressourcerie
Venez chiner et découvrir des trésors de seconde main.
15h-18h Jeux de société
Un moment ludique en famille animé par Bol de Jeu.
20h Concert “Duo des Nuages”
Chansons françaises pour clôturer la journée en musique.
Buvette & pique-nique partagé midi et soir.
Entrée gratuite .
8 Route du Gravereau Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire contact@presby-tiers.fr
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English :
Presby-tiers with an auditorium and Micro-Folie in Boulleret.
Coming to the ressourcerie is also an opportunity to visit the Presby-Tiers garden, have a coffee and a chat.
L’événement La Ressourcerie Troc Plantes Boulleret a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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