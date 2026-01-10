La Ressourcerie Boulleret
La Ressourcerie Boulleret samedi 7 février 2026.
La Ressourcerie
8 Route du Gravereau Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-04-09 2026-05-09 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-29 2026-09-12
Presby-tiers avec salle de spectacle et Micro-Folie à Boulleret.
Venir à la ressourcerie c’est aussi l’occasion de visiter le jardin du Presby-Tiers, de boire un café, de discuter.
À Boulleret, Presby-tiers insuffle une nouvelle vie à l’ancien presbytère en le transformant en un tiers-lieu chaleureux, créatif et ouvert à tous. Fondée en 2025, l’association imagine un espace où se croisent culture, arts, apprentissages et convivialité. On y trouvera des lieux pour travailler et partager (réunions, co-working, formations), un café associatif, une salle de spectacle avec Micro-Folie, et une ressourcerie déjà en activité, ouverte lors de permanences.
Presby-tiers, c’est un lieu pour se rencontrer, créer, apprendre et faire vivre le territoire. .
8 Route du Gravereau Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire contact@presby-tiers.fr
English :
Presby-tiers with an auditorium and Micro-Folie in Boulleret.
Coming to the ressourcerie is also an opportunity to visit the Presby-Tiers garden, have a coffee and a chat.
