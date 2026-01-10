La Ressourcerie Boulleret

La Ressourcerie

Presby-tiers avec salle de spectacle et Micro-Folie à Boulleret.

Venir à la ressourcerie c’est aussi l’occasion de visiter le jardin du Presby-Tiers, de boire un café, de discuter.

À Boulleret, Presby-tiers insuffle une nouvelle vie à l’ancien presbytère en le transformant en un tiers-lieu chaleureux, créatif et ouvert à tous. Fondée en 2025, l’association imagine un espace où se croisent culture, arts, apprentissages et convivialité. On y trouvera des lieux pour travailler et partager (réunions, co-working, formations), un café associatif, une salle de spectacle avec Micro-Folie, et une ressourcerie déjà en activité, ouverte lors de permanences.

Presby-tiers, c’est un lieu pour se rencontrer, créer, apprendre et faire vivre le territoire. .

Presby-tiers with an auditorium and Micro-Folie in Boulleret.

Coming to the ressourcerie is also an opportunity to visit the Presby-Tiers garden, have a coffee and a chat.

