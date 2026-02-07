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[Un été à Boulleret] Ze New Bamboche Boulleret

[Un été à Boulleret] Ze New Bamboche Boulleret

[Un été à Boulleret] Ze New Bamboche Boulleret vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Rue de la Fontaine Saint-Martin

Ville : 18240 Boulleret

Département : Cher

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Boulleret

[Un été à Boulleret] Ze New Bamboche

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Les freres Jacquard vous invitent à un voyage en Jacquaravane !
Les 3 freres vous interpreteront les textes des plus grands auteurs francophones, injustement classés ringards , sur les plus belles musiques disco, pop, rock des années 70/80.Familles
Les frères Jacquard vous invitent à un voyage en Jacquaravane !
Les 3 frères vous interprèteront les textes des plus grands auteurs francophones, injustement classés ringards , sur les plus belles musiques disco, pop, rock des années 70/80.   .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93  msap.boulleret@orange.fr

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English :

Les freres Jacquard invite you on a Jacquaravane trip!
The 3 brothers will perform texts by the greatest French authors, unjustly classified as corny , set to the finest disco, pop and rock music of the 70s and 80s.

L’événement [Un été à Boulleret] Ze New Bamboche Boulleret a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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