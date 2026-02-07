[Un été à Boulleret] Ze New Bamboche Boulleret
[Un été à Boulleret] Ze New Bamboche Boulleret vendredi 3 juillet 2026.
Boulleret
[Un été à Boulleret] Ze New Bamboche
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Les freres Jacquard vous invitent à un voyage en Jacquaravane !
Les 3 freres vous interpreteront les textes des plus grands auteurs francophones, injustement classés ringards , sur les plus belles musiques disco, pop, rock des années 70/80.Familles
Les frères Jacquard vous invitent à un voyage en Jacquaravane !
Les 3 frères vous interprèteront les textes des plus grands auteurs francophones, injustement classés ringards , sur les plus belles musiques disco, pop, rock des années 70/80. .
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr
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English :
Les freres Jacquard invite you on a Jacquaravane trip!
The 3 brothers will perform texts by the greatest French authors, unjustly classified as corny , set to the finest disco, pop and rock music of the 70s and 80s.
L’événement [Un été à Boulleret] Ze New Bamboche Boulleret a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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