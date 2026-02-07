Dégustation Vins & Parfums au château de Buranlure

D55 Boulleret Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

DÉGUSTATION VINS & PARFUMS

une collaboration VUE sur Vignes & Clara Muller

Faites l’expérience d’une dégustation œno-olfactive animée par Raphaël Guillou, fondateur de la vinothèque éco-responsable VUE sur Vignes à Sancerre, et Clara Muller, historienne de l’art spécialiste de l’olfaction.

Dans l’une des magnifiques salles restaurées de la place fortifiée de Buranlure, ils vous inviteront à explorer les points communs entre l’histoire du vin et du parfum, à pénétrer les secrets de votre nez et à parcourir la palette multi-facettée du parfumeur en même temps que la gamme aromatique des vins du Centre-Loire à travers cinq cuvées, chacune associée à une matière première et à un parfum 30 .

D55 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 82 60 61 contact@vuesurvignes.fr

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English :

WINE & FRAGRANCE TASTING

a VUE sur Vignes & Clara Muller collaboration

L’événement Dégustation Vins & Parfums au château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois