Boulleret

Brocante

Le bourg Boulleret Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 06:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Envie d’exposer les trésors de votre habitation ou de chiner la décoration de votre dernière pièce de votre demeure, venez nombreux à la brocante organisée par le comité des fêtes de Boulleret.

Envie d’exposer les trésors de votre habitation ou de chiner la décoration de votre dernière pièce de votre demeure, venez nombreux à la brocante organisée par le comité des fêtes de Boulleret.

Sur cette brocante les produits neufs et alimentaires sont interdits.

Buvette et restauration sur place. .

Le bourg Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 30 72 75 comite18240@outlook.fr

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English :

Whether you’re looking to display the treasures of your home, or find the perfect decoration for the last room in your house, come one, come all to the brocante organized by the Comité des fêtes de Boulleret.

L’événement Brocante Boulleret a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois