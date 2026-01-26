Atelier cadeau fête des Grands-Meres Boulleret

Atelier cadeau fête des Grands-Meres

8 Route du Gravereau Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Presby-tiers accueille vos enfants pour un atelier de confection de cadeau à l’occasion de la fête des Grands-Meres !

La ressourcerie est ouverte ce jour, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

8 Route du Gravereau Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59 contact@presby-tiers.fr

