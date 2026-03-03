Journées médiévales au Château de Buranlure

Boulleret

Début : Dimanche 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-27

Sur deux jours, venez découvrir la vie Médiévale à Buranlure.

Organisation d’un marché de producteurs locaux avec campement et animations médiévales (jeux, tir à l arc, combat, cuisine médiévale…)

Visites guidées du château: sur réservation à l’Office de Tourisme.

Visites guidées du château:

Samedi 14h et 16h

Dimanche: 11h, 14h et 16h

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

English :

Over two days, come and discover medieval life in Buranlure.

Local producers’ market, camp and medieval entertainment (games, archery, combat, medieval cooking…)

Guided tours of the castle: booking required at the Tourist Office.

