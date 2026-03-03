Journées médiévales au Château de Buranlure Boulleret

Boulleret Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : Dimanche 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-27

Sur deux jours, venez découvrir la vie Médiévale à Buranlure.
Organisation d’un marché de producteurs locaux avec campement et animations médiévales (jeux, tir à l arc, combat, cuisine médiévale…)
Visites guidées du château: sur réservation à l’Office de Tourisme.
Samedi 14h et 16h
Dimanche: 11h, 14h et 16h
Sur réservation à l’Office de Tourisme. 9  .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21  accueil@tourisme-sancerre.com

English :

Over two days, come and discover medieval life in Buranlure.
Local producers’ market, camp and medieval entertainment (games, archery, combat, medieval cooking…)
Guided tours of the castle: booking required at the Tourist Office.

