Boulleret

Atelier créatif pour la fête des Pères

Boulleret Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’Instant Joyeux organise un atelier créatif pour vos bambins pour la confection d’un cadeau fait avec amour pour la fête des Pères !

Sur inscriptionFamilles

L’Instant Joyeux organise un atelier créatif pour vos bambins pour la confection d’un cadeau fait avec amour pour la fête des Pères !

Sur inscription 10 .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59 heldt.laetitia@hotmail.com

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English :

L’Instant Joyeux organizes a creative workshop for your toddlers to make a gift with love for Father’s Day!

On registration

L’événement Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois