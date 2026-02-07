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Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret

Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret

Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret samedi 6 juin 2026.

Ville : 18240 Boulleret

Département : Cher

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant

Boulleret

Atelier créatif pour la fête des Pères

Boulleret Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

L’Instant Joyeux organise un atelier créatif pour vos bambins pour la confection d’un cadeau fait avec amour pour la fête des Pères !
Sur inscriptionFamilles
L’Instant Joyeux organise un atelier créatif pour vos bambins pour la confection d’un cadeau fait avec amour pour la fête des Pères !
Sur inscription 10  .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59  heldt.laetitia@hotmail.com

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English :

L’Instant Joyeux organizes a creative workshop for your toddlers to make a gift with love for Father’s Day!
On registration

L’événement Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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