Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret
Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret samedi 6 juin 2026.
Boulleret
Atelier créatif pour la fête des Pères
Boulleret Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’Instant Joyeux organise un atelier créatif pour vos bambins pour la confection d’un cadeau fait avec amour pour la fête des Pères !
Sur inscriptionFamilles
L’Instant Joyeux organise un atelier créatif pour vos bambins pour la confection d’un cadeau fait avec amour pour la fête des Pères !
Sur inscription 10 .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59 heldt.laetitia@hotmail.com
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English :
L’Instant Joyeux organizes a creative workshop for your toddlers to make a gift with love for Father’s Day!
On registration
L’événement Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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