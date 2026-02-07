Boulleret

Randonnée pédestre et cyclo

Boulleret Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14 10:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Familles

JS Boulleret cyclotourisme organise des circuits fléchés pour randonner à pied et à vélo !

Venez vous dégourdir les jambes !

Parcours fléchés avec ravitaillements

A pied: 4, 8, 4 ou 22km

A velo: 70 ou 90km 5 .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 73 38 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JS Boulleret cyclotourisme organizes a Walking Tour

Walking course 8km, 3? 14km -22km 4?. Cycling course. Mountain bike course

60km 90km 5?, 40km -70km 5?

Signposted routes with refreshment points. Registration fontaine St Martin

from 7.30am to 10am. Free for children under 10. Cheese at fin

L’événement Randonnée pédestre et cyclo Boulleret a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois