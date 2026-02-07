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Randonnée pédestre et cyclo Boulleret

Randonnée pédestre et cyclo Boulleret

Randonnée pédestre et cyclo Boulleret dimanche 14 juin 2026.

Ville : 18240 Boulleret

Département : Cher

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Boulleret

Randonnée pédestre et cyclo

Boulleret Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14 10:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Familles
JS Boulleret cyclotourisme organise des circuits fléchés pour randonner à pied et à vélo !
Venez vous dégourdir les jambes !
Parcours fléchés avec ravitaillements
A pied: 4, 8, 4 ou 22km
A velo: 70 ou 90km 5  .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 73 38 68 

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English :

JS Boulleret cyclotourisme organizes a Walking Tour
Walking course 8km, 3? 14km -22km 4?. Cycling course. Mountain bike course
60km 90km 5?, 40km -70km 5?
Signposted routes with refreshment points. Registration fontaine St Martin
from 7.30am to 10am. Free for children under 10. Cheese at fin

L’événement Randonnée pédestre et cyclo Boulleret a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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