Randonnée pédestre et cyclo Boulleret
Randonnée pédestre et cyclo Boulleret dimanche 14 juin 2026.
Boulleret
Randonnée pédestre et cyclo
Boulleret Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14 10:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Familles
JS Boulleret cyclotourisme organise des circuits fléchés pour randonner à pied et à vélo !
Venez vous dégourdir les jambes !
Parcours fléchés avec ravitaillements
A pied: 4, 8, 4 ou 22km
A velo: 70 ou 90km 5 .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 73 38 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
JS Boulleret cyclotourisme organizes a Walking Tour
Walking course 8km, 3? 14km -22km 4?. Cycling course. Mountain bike course
60km 90km 5?, 40km -70km 5?
Signposted routes with refreshment points. Registration fontaine St Martin
from 7.30am to 10am. Free for children under 10. Cheese at fin
L’événement Randonnée pédestre et cyclo Boulleret a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Boulleret (Cher)
- Brocante Boulleret 30 mai 2026
- Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret 6 juin 2026
- La Ressourcerie Boulleret 20 juin 2026
- Visites médiévales de Buranlure Boulleret 27 juin 2026
- Dégustation Vins & Parfums au château de Buranlure Boulleret 19 juillet 2026