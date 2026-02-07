Visite Histoire de la Ferme du château Boulleret
Visite Histoire de la Ferme du château Boulleret mercredi 1 juillet 2026.
Boulleret
Visite Histoire de la Ferme du château
D955 Boulleret Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Un château fort de la Loire en Sancerrois vous ouvre ses portes cette année encore !Familles
Parlons de l’Histoire de la ferme du château de Buranlure… ou plus précisément des fermiers de Buranlure. Au programme, plus de 200 ans d’histoire de leur vie dans le château, une description des bâtiments, un retour sur le domaine agri/viticole…
Chaussez vos bottes et arpentons le jardin 7 .
D955 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com
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English :
A fortified Loire château in the Sancerrois region opens its doors to you again this year!
L’événement Visite Histoire de la Ferme du château Boulleret a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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