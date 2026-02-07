Boulleret

Visite nocturne du Château de Buranlure

D955 Boulleret Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-24

Le château de Buranlure en nocturne… Plongez dans le mystèreFamilles

A la tombée de la nuit le château s’anime et brille de mille feux: venez surprendre Antoine de Bar, seigneur de Buranlure, à l’aube du siège de Sancerre…

Durée 1h15 environ

Parcours parfois difficile

Chiens interdits 7 .

D955 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

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English :

Buranlure Castle by night… Dive into the mystery

L’événement Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois