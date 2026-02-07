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Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret

Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret

Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : D955

Ville : 18240 Boulleret

Département : Cher

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif enfant

Boulleret

Visite nocturne du Château de Buranlure

D955 Boulleret Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-24

Le château de Buranlure en nocturne… Plongez dans le mystèreFamilles
A la tombée de la nuit le château s’anime et brille de mille feux: venez surprendre Antoine de Bar, seigneur de Buranlure, à l’aube du siège de Sancerre…

Durée 1h15 environ
Parcours parfois difficile
Chiens interdits 7  .

D955 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21  accueil@tourisme-sancerre.com

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English :

Buranlure Castle by night… Dive into the mystery

L’événement Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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