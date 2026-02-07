Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret
Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret vendredi 24 juillet 2026.
Boulleret
Visite nocturne du Château de Buranlure
D955 Boulleret Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-24
Le château de Buranlure en nocturne… Plongez dans le mystèreFamilles
A la tombée de la nuit le château s’anime et brille de mille feux: venez surprendre Antoine de Bar, seigneur de Buranlure, à l’aube du siège de Sancerre…
Durée 1h15 environ
Parcours parfois difficile
Chiens interdits 7 .
D955 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com
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English :
Buranlure Castle by night… Dive into the mystery
L’événement Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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