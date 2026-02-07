[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret
[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret vendredi 31 juillet 2026.
Boulleret
[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
De Pink Floyd à Johnny Halliday, en passant par Joséphine Baker ou Pharell Wiliams, ces croustillantes artistes reprennent les morceaux des plus grands.Familles
De Pink Floyd à Johnny Halliday, en passant par Joséphine Baker ou Pharell Wiliams, ces croustillantes artistes reprennent les morceaux des plus grands. .
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr
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English :
From Pink Floyd to Johnny Halliday, Joséphine Baker to Pharell Wiliams, these crisp artists cover the songs of the greats.
L’événement [Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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