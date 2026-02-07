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[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret

[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret

[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Rue de la Fontaine Saint-Martin

Ville : 18240 Boulleret

Département : Cher

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Boulleret

[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

De Pink Floyd à Johnny Halliday, en passant par Joséphine Baker ou Pharell Wiliams, ces croustillantes artistes reprennent les morceaux des plus grands.Familles
De Pink Floyd à Johnny Halliday, en passant par Joséphine Baker ou Pharell Wiliams, ces croustillantes artistes reprennent les morceaux des plus grands.   .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93  msap.boulleret@orange.fr

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English :

From Pink Floyd to Johnny Halliday, Joséphine Baker to Pharell Wiliams, these crisp artists cover the songs of the greats.

L’événement [Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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