Boulleret

[Un été à Boulleret] Les Gaufrettes

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

De Pink Floyd à Johnny Halliday, en passant par Joséphine Baker ou Pharell Wiliams, ces croustillantes artistes reprennent les morceaux des plus grands.Familles

De Pink Floyd à Johnny Halliday, en passant par Joséphine Baker ou Pharell Wiliams, ces croustillantes artistes reprennent les morceaux des plus grands. .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr

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English :

From Pink Floyd to Johnny Halliday, Joséphine Baker to Pharell Wiliams, these crisp artists cover the songs of the greats.

L’événement [Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois