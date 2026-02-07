Informations pratiques

Boulleret

Fête du cheval

Route de Cosne Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’association les Sabots de la Vauvise organise sa traditionnelle fête du cheval à Boulleret.

Animations et stands tout au long de la journée.

Restauration et buvette sur place.Familles

L’association les Sabots de la Vauvise organise sa traditionnelle fête du cheval à Boulleret.

Au programme randonnée équestre, défilé dans le village, barbecue géant, spectacle équestre, jeux, animations et divers stands pour petits et grands.

Une journée placée sous le signe du cheval, de la convivialité et du partage. Venez en famille ou entre amis pour découvrir l’univers équestre dans une ambiance festive et chaleureuse ! .

Route de Cosne Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 34 52 97 lessabotsdelavauvise@gmail.com

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English :

The Sabots de la Vauvise association organizes its traditional horse festival in Boulleret.

Entertainment and stalls throughout the day.

Catering and refreshments on site.

L’événement Fête du cheval Boulleret a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois