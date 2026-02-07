Informations pratiques

Boulleret

[JEP] Visite guidée du Château de Buranlure

D955 Boulleret Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine, (re)découvrez le Château de Buranlure petite place fortifiée du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion en Haut-Berry.Familles

Un château fort de la Loire en Sancerrois vous ouvre ses portes cette année encore !

Découvrez le Château de Buranlure petite place fortifiée du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion en Haut-Berry.

4 visites guidées quotidiennes du château sur réservation. 9 .

D955 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During Heritage Days, (re)discover the Château de Buranlure: a small fortified town in the County of Sancerre, a testament to the Hundred Years’ War and the Wars of Religion in Haut-Berry.

L’événement [JEP] Visite guidée du Château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois