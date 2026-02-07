[Un été à Boulleret] Aux plaisirs, aux délices Boulleret
[Un été à Boulleret] Aux plaisirs, aux délices Boulleret vendredi 7 août 2026.
Boulleret
[Un été à Boulleret] Aux plaisirs, aux délices
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
A quatre voix accompagnées par le luth, les solistes de l’Ensemble Jacques Moderne proposent une traversée de l’Europe avec un voyage dans la chanson et le madrigal de la Renaissance.Familles
A quatre voix accompagnées par le luth, les solistes de l’Ensemble Jacques Moderne proposent une traversée de l’Europe avec un voyage dans la chanson et le madrigal de la Renaissance. .
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr
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English :
In four voices accompanied by the lute, the soloists of Ensemble Jacques Moderne take us on a journey across Europe, exploring Renaissance chanson and madrigal.
L’événement [Un été à Boulleret] Aux plaisirs, aux délices Boulleret a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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