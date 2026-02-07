Boulleret

[Un été à Boulleret] Queen-A-Man

Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Equipe masculine de majorette, élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrock, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury.

Equipe masculine de majorette, élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrock, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury. .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A summer in Boulleret is the highlight of our cultural life!

Every weekend, from June to September, there’s something to do and see in the street arts, with professional companies…

There’s something for all tastes and ages, and it’s all free!

L’événement [Un été à Boulleret] Queen-A-Man Boulleret a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois