[Un été à Boulleret] Queen-A-Man Boulleret
[Un été à Boulleret] Queen-A-Man Boulleret vendredi 28 août 2026.
Boulleret
[Un été à Boulleret] Queen-A-Man
Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Equipe masculine de majorette, élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrock, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury.
Equipe masculine de majorette, élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrock, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury. .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr
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English :
A summer in Boulleret is the highlight of our cultural life!
Every weekend, from June to September, there’s something to do and see in the street arts, with professional companies…
There’s something for all tastes and ages, and it’s all free!
L’événement [Un été à Boulleret] Queen-A-Man Boulleret a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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