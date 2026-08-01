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AGENDA · Boulleret

La Motoculture en folie ! Boulleret

samedi 22 août 2026 · Boulleret

La Motoculture en folie ! Boulleret

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
18240 Boulleret
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Boulleret

La Motoculture en folie !

Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Exposition et démonstration de divers outils agricoles.
Grand rendez-vous de la motoculture à Boulleret !
Démonstration de labour, motoculteurs, tracteurs et tronconneuses.
Exposition d’outils de collection.
Buvette et restauration sur place !   .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire   leretourdelabelleepoque@gmail.com

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English :

Demonstration of various farm implements.

L’événement La Motoculture en folie ! Boulleret a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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