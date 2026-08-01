Informations pratiques

Boulleret

La Motoculture en folie !

Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Exposition et démonstration de divers outils agricoles.

Grand rendez-vous de la motoculture à Boulleret !

Démonstration de labour, motoculteurs, tracteurs et tronconneuses.

Exposition d’outils de collection.

Buvette et restauration sur place ! .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire leretourdelabelleepoque@gmail.com

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English :

Demonstration of various farm implements.

L’événement La Motoculture en folie ! Boulleret a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois