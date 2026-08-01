La Motoculture en folie ! Boulleret
samedi 22 août 2026 · Boulleret
Informations pratiques
Boulleret
La Motoculture en folie !
Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Exposition et démonstration de divers outils agricoles.
Grand rendez-vous de la motoculture à Boulleret !
Démonstration de labour, motoculteurs, tracteurs et tronconneuses.
Exposition d’outils de collection.
Buvette et restauration sur place ! .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire leretourdelabelleepoque@gmail.com
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English :
Demonstration of various farm implements.
L’événement La Motoculture en folie ! Boulleret a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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