Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret

[Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret

[Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Rue de la Fontaine Saint-Martin

Ville : 18240 Boulleret

Département : Cher

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Boulleret

[Un été à Boulleret]: Ca va valser

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

La Compagnie des Rustines de l’Ange, c’est 6 accordéons dans la rue.
De Led Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, ils revisitent l’accordéon et enflamment le bitume.Familles
La Compagnie des Rustines de l’Ange, c’est 6 accordéons dans la rue.
De Led Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, ils revisitent l’accordéon et enflamment le bitume.   .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93  msap.boulleret@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Compagnie des Rustines de l’Ange is 6 accordions in the street.
From Led Zeppelin to Perrone, Madness to Bourvil, they revisit the accordion and set the streets alight.

L’événement [Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Boulleret (Cher)