Boulleret

[Un été à Boulleret]: Ca va valser

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La Compagnie des Rustines de l’Ange, c’est 6 accordéons dans la rue.

De Led Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, ils revisitent l’accordéon et enflamment le bitume.Familles

La Compagnie des Rustines de l’Ange, c’est 6 accordéons dans la rue.

De Led Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, ils revisitent l’accordéon et enflamment le bitume. .

Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr

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English :

La Compagnie des Rustines de l’Ange is 6 accordions in the street.

From Led Zeppelin to Perrone, Madness to Bourvil, they revisit the accordion and set the streets alight.

L’événement [Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois