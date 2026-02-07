[Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret
[Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret vendredi 17 juillet 2026.
Boulleret
[Un été à Boulleret]: Ca va valser
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La Compagnie des Rustines de l’Ange, c’est 6 accordéons dans la rue.
De Led Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, ils revisitent l’accordéon et enflamment le bitume.Familles
La Compagnie des Rustines de l’Ange, c’est 6 accordéons dans la rue.
De Led Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, ils revisitent l’accordéon et enflamment le bitume. .
Rue de la Fontaine Saint-Martin Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Compagnie des Rustines de l’Ange is 6 accordions in the street.
From Led Zeppelin to Perrone, Madness to Bourvil, they revisit the accordion and set the streets alight.
L’événement [Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Boulleret (Cher)
- Atelier créatif pour la fête des Pères Boulleret 6 juin 2026
- Randonnée pédestre et cyclo Boulleret 14 juin 2026
- La Ressourcerie Boulleret 20 juin 2026
- Visites médiévales de Buranlure Boulleret 27 juin 2026
- Dégustation Vins & Parfums au château de Buranlure Boulleret 19 juillet 2026