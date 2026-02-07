Visite guidée du Château de Buranlure Boulleret
Visite guidée du Château de Buranlure Boulleret mercredi 1 juillet 2026.
Boulleret
Visite guidée du Château de Buranlure
D955 Boulleret Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Un château fort de la Loire en Sancerrois vous ouvre ses portes cette année encore !
Découvrez le Château de Buranlure petite place fortifiée du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion en Haut-Berry.
4 visites guidées quotidiennes du château sur réservation.Familles
Un château fort de la Loire en Sancerrois vous ouvre ses portes cette année encore !
Découvrez le Château de Buranlure petite place fortifiée du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion en Haut-Berry.
4 visites guidées quotidiennes du château sur réservation. 7 .
D955 Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com
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English :
A fortified castle on the Loire in the Sancerre region opens its doors to you again this year!
Discover Château de Buranlure: a small fortified place in the County of Sancerre, witness to the Hundred Years’ War and the Wars of Religion in Haut-Berry.
4 guided tours of the château daily, booking re
L’événement Visite guidée du Château de Buranlure Boulleret a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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