Fête de la musique Boulleret
Fête de la musique Boulleret samedi 20 juin 2026.
Boulleret
Fête de la musique
Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux participer à la fête de la musique. Une scène ouverte à tous, DJ Disco Fun et Panic Station animeront la soirée.
Restauration et buvette par les pompiers de Léré.
Venez nombreux participer à la fête de la musique. Une scène ouverte à tous, DJ Disco Fun et Panic Station animeront la soirée.
Restauration et buvette par les pompiers de Léré. .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28
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English :
Come one, come all and take part in the Fête de la Musique. A stage open to all, DJ Disco Fun and Panic Station will enliven the evening.
Catering and refreshments provided by the Léré fire department.
L’événement Fête de la musique Boulleret a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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