Boulleret

Fête de la musique

Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux participer à la fête de la musique. Une scène ouverte à tous, DJ Disco Fun et Panic Station animeront la soirée.

Restauration et buvette par les pompiers de Léré.

Venez nombreux participer à la fête de la musique. Une scène ouverte à tous, DJ Disco Fun et Panic Station animeront la soirée.

Restauration et buvette par les pompiers de Léré. .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28

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English :

Come one, come all and take part in the Fête de la Musique. A stage open to all, DJ Disco Fun and Panic Station will enliven the evening.

Catering and refreshments provided by the Léré fire department.

L’événement Fête de la musique Boulleret a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois