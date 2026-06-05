La révélation Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
La révélation Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne dimanche 1 novembre 2026.
Bayonne
La révélation
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 15:00:00
fin : 2026-11-01 16:15:00
Date(s) :
2026-11-01
Comédie Antoine et Matthieu, deux colocs au bord du naufrage, doivent absolument trouver une troisième colocataire…
Et quand Juliette, une blonde aussi charmante que mystérieuse, débarque dans l’appart — préparez-vous à une avalanche de quiproquos, rires et surprises ! Entre amour, galère et révélation finale, cette comédie explosive a déjà remporté un prix aux César 2027. Un trio hilarant, une mise en scène rythmée, et surtout plus d’une heure de pur bonheur ! .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : La révélation
L’événement La révélation Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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