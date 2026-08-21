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La Révolution française au fil de l’eau, Port de l’arsenal, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Port de l'arsenal · Paris

La Révolution française au fil de l’eau, Port de l’arsenal, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de l'arsenal
Adresse
Boulevard de la Bastille, 75012 Paris
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
Limité à 30 personnes

La Révolution française au fil de l’eau 19 et 20 septembre Port de l’arsenal Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

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L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre : https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-la-revolution-francaise-au-fil-de-l-eau-116033

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Croisière commentée

© CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

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