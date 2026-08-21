La Révolution française au fil de l’eau, Port de l’arsenal, Paris

Informations pratiques

La Révolution française au fil de l’eau 19 et 20 septembre Port de l’arsenal Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de la Révolution Française en croisière sur la Seine !

Depuis la Seine découvrez l’histoire de Paris pendant la Révolution Française.

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre : https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-la-revolution-francaise-au-fil-de-l-eau-116033

Port de l’arsenal Boulevard de la Bastille, 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-la-revolution-francaise-au-fil-de-l-eau-116033 »}] [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-la-revolution-francaise-au-fil-de-l-eau-116033 »}]

Croisière commentée

© CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris