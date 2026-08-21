La Révolution française au fil de l’eau, Port de l’arsenal, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Port de l'arsenal · Paris
Informations pratiques
La Révolution française au fil de l’eau 19 et 20 septembre Port de l’arsenal Paris
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de la Révolution Française en croisière sur la Seine !
Depuis la Seine découvrez l’histoire de Paris pendant la Révolution Française.
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre : https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-la-revolution-francaise-au-fil-de-l-eau-116033
Port de l’arsenal Boulevard de la Bastille, 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-la-revolution-francaise-au-fil-de-l-eau-116033 »}] [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-la-revolution-francaise-au-fil-de-l-eau-116033 »}]
Croisière commentée
© CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris
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