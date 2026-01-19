La rivière animée Salle de Mathias Fay-sur-Lignon

La rivière animée

Salle de Mathias Chemin du Lignon Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

A l’occasion du Festival des Rivières insolentes, et des rendez-vous du PNR des Monts d’Ardèche, venez créer un mini dessin-animé avec des éléments ramassés au bord de la rivière, et créez votre histoire pendant la matinée.

Salle de Mathias Chemin du Lignon Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 37 32 32 animation@sismae.org

English :

On the occasion of the Festival des Rivières insolentes, and other events organized by the PNR des Monts d?Ardèche, come and create a mini-animated cartoon using items collected along the river, and create your own story during the morning.

