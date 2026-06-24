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AGENDA · Ploëzal

La Roche-Jagu Visite guidée sans dénivelé Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

mercredi 8 juillet 2026 · Lieu-dit La Roche Jagu · Ploëzal

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Lieu-dit La Roche Jagu
Adresse
Domaine départemental de la Roche-Jagu
Ville
22260 Ploëzal
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploëzal

La Roche-Jagu Visite guidée sans dénivelé

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Découvrez le Domaine départemental de la Roche-Jagu et son histoire en explorant l’architecture extérieure du château et les jardins clos à proximité. Un parcours sans marche ni dénivelé, adapté aux personnes à mobilité réduite. Avec Laurence Rigaut, chargée de médiation et Nicolas Galli, jardinier paysagiste. Des zones de repos sont prévues tout au long de la visite. Prêt d’un fauteuil roulant possible.   .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement La Roche-Jagu Visite guidée sans dénivelé Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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