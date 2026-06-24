La Roche-Jagu Visite guidée sans dénivelé Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Informations pratiques

Ploëzal

La Roche-Jagu Visite guidée sans dénivelé

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez le Domaine départemental de la Roche-Jagu et son histoire en explorant l’architecture extérieure du château et les jardins clos à proximité. Un parcours sans marche ni dénivelé, adapté aux personnes à mobilité réduite. Avec Laurence Rigaut, chargée de médiation et Nicolas Galli, jardinier paysagiste. Des zones de repos sont prévues tout au long de la visite. Prêt d’un fauteuil roulant possible. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La Roche-Jagu Visite guidée sans dénivelé Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol