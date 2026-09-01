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La Roche – Portes Ouvertes La Roche Paris

samedi 19 septembre 2026 · La Roche · Paris

La Roche – Portes Ouvertes La Roche Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Roche
Adresse
15, av. du Général Leclerc 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris

La Roche ouvre ses portes !

Les artistes et artisant·es de La Roche vous invite a parcourir le lieux et découvrir leur atelier et univers.

Samedi 19/09 · Visite du lieu · 12h-18h · Accès libre

Samedi 19/09 · Visite
Portes Ouvertes
Les artistes et artisant·es de La Roche vous invite a parcourir le lieux et découvrir leur atelier et univers.
12h-18h · Accès libre
Le samedi 19 septembre 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris  75014 Paris
https://www.instagram.com/p/Dbbl_yaAkZz/


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