La Roche – Portes Ouvertes La Roche Paris
samedi 19 septembre 2026 · La Roche · Paris
Informations pratiques
La Roche ouvre ses portes !
Les artistes et artisant·es de La Roche vous invite a parcourir le lieux et découvrir leur atelier et univers.
Samedi 19/09 · Visite du lieu · 12h-18h · Accès libre
Samedi 19/09 · Visite
Portes Ouvertes
Les artistes et artisant·es de La Roche vous invite a parcourir le lieux et découvrir leur atelier et univers.
12h-18h · Accès libre
Le samedi 19 septembre 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris 75014 Paris
https://www.instagram.com/p/Dbbl_yaAkZz/
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