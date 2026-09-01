La Roche – Portes Ouvertes La Roche Paris

Informations pratiques

La Roche ouvre ses portes !

Les artistes et artisant·es de La Roche vous invite a parcourir le lieux et découvrir leur atelier et univers.

Samedi 19/09 · Visite du lieu · 12h-18h · Accès libre

Samedi 19/09 · Visite

Portes Ouvertes

Les artistes et artisant·es de La Roche vous invite a parcourir le lieux et découvrir leur atelier et univers.

12h-18h · Accès libre

Le samedi 19 septembre 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

La Roche 15, av. du Général Leclerc 75014 Paris 75014 Paris

https://www.instagram.com/p/Dbbl_yaAkZz/



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