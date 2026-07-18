Informations pratiques

Turckheim

La ronde de l’unique et authentique veilleur de nuit pendant l’Avent

Place Turenne Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-01 23:59:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01 2026-12-26 2026-12-31

Venez suivre le célèbre veilleur de nuit à Turckheim ! Il vous dévoilera tous les secrets et anecdotes de cette charmante cité médiévale, joliment vêtue de ses habits de lumière.

Le Veilleur de Nuit en costume d’époque portant hallebarde, tricorne, lanterne et cor, évoque son histoire de la cité tout en ponctuant l’itinéraire d’anecdotes et de son chant en alsacien. Vous pourrez le rencontrer au détour d’un pavé tous les soirs à 21h sauf les 24 et 25/12. .

Place Turenne Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

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English :

Follow the famous night watchman to Turckheim! He’ll tell you all the secrets and anecdotes of this charming medieval town, beautifully dressed in all its finery.

L’événement La ronde de l’unique et authentique veilleur de nuit pendant l’Avent Turckheim a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Colmar