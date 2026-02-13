La Ronde des 2 Saints, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

La Ronde des 2 Saints Samedi 21 mars, 14h00 Espace la Fare Alais Gard

Courses de 5 et 10 km en boucle entre Saint-Julien-les-Rosiers et Saint-Martin-de-Valgalgues.

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied. Course à pied Challenge Alès Agglo