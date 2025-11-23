La Ronde des Nestes

en Neste Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Randonnée pédestre sur 1 ou 2 jours, traversant plusieurs villages.

Le principe de ce type de randonnée s’inscrit dans une grande souplesse d’organisation proposée aux randonneurs pour le choix de leurs points de départ, d’arrivée et de restauration (casse croûte du matin et de l’après midi et repas du midi).

Il s’agit d’offrir aux participants la possibilité de choisir le rythme, la durée de leur marche. Les participants peuvent donc partir d’où ils le désirent en fonction de leur lieu d’hébergement.

en Neste Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 tourisme@neste-barousse.fr

English :

A 1 or 2-day hike through several villages.

The principle behind this type of hike is to offer hikers great flexibility in choosing their starting and finishing points, as well as their catering (morning and afternoon snacks and lunch).

The aim is to offer participants the possibility of choosing the pace and duration of their walk. Participants can start wherever they like, depending on where they are staying.

German :

Ein- oder zweitägige Wanderung, die durch mehrere Dörfer führt.

Das Prinzip dieser Art von Wanderung besteht darin, dass die Wanderer ihre Start- und Zielorte sowie die Verpflegung (Imbiss am Morgen und Nachmittag sowie Mittagessen) flexibel wählen können.

Es geht darum, den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, das Tempo und die Dauer ihrer Wanderung selbst zu bestimmen. Die Teilnehmer können also von jedem beliebigen Ort aus starten, je nachdem, wo sie untergebracht sind.

Italiano :

Una passeggiata di 1 o 2 giorni attraverso diversi villaggi.

Il principio di questo tipo di camminata è quello di offrire agli escursionisti una grande flessibilità nella scelta dei punti di partenza e di arrivo e del catering (spuntino mattutino e pomeridiano e pranzo).

I partecipanti possono scegliere il ritmo e la durata della camminata. I partecipanti possono quindi iniziare dove preferiscono, a seconda del luogo in cui alloggiano.

Espanol :

Un paseo de 1 ó 2 días por varios pueblos.

El principio de este tipo de caminata es ofrecer a los senderistas una gran flexibilidad organizativa en cuanto a la elección de los puntos de partida y llegada y el catering (merienda y almuerzo).

Los participantes pueden elegir el ritmo y la duración de su caminata. Así pues, los participantes pueden empezar donde quieran, en función del lugar donde se alojen.

