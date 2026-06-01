La Roseraie de Cluny, rue porte paris, Cluny

La Roseraie de Cluny 5 – 7 juin rue porte paris Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La roseraie de Cluny abrite une collection de plus de 300 rosiers anciens, au pied de la tour ronde. Jardin associatif, elle met à l’honneur les roses dans un parcours paysagé.

rue porte paris cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Venez visiter la roseraie de Cluny et explorer une collection de plus de 300 rosiers anciens

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