Visite de la roseraie historique de Cluny, Roseraie de Cluny, Cluny

Visite de la roseraie historique de Cluny 5 – 7 juin Roseraie de Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T05:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:58:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00

La roseraie de Cluny abrite une collection de plus de 300 rosiers anciens, au pied de la tour ronde. Jardin associatif, elle met à l’honneur les roses dans un parcours paysagé.

Roseraie de Cluny Rue Porte de Paris, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Accès et visite libres.

La roseraie de Cluny abrite une collection de plus de 300 rosiers anciens, au pied de la tour ronde. Jardin associatif, elle met à l’honneur les roses dans un parcours paysagé.

© Clément Charreyron