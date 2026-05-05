Visite de la roseraie historique de Cluny, Roseraie de Cluny, Cluny
Visite de la roseraie historique de Cluny, Roseraie de Cluny, Cluny vendredi 5 juin 2026.
Visite de la roseraie historique de Cluny 5 – 7 juin Roseraie de Cluny Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T05:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:58:00+02:00
Fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00
La roseraie de Cluny abrite une collection de plus de 300 rosiers anciens, au pied de la tour ronde. Jardin associatif, elle met à l’honneur les roses dans un parcours paysagé.
Roseraie de Cluny Rue Porte de Paris, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Accès et visite libres.
La roseraie de Cluny abrite une collection de plus de 300 rosiers anciens, au pied de la tour ronde. Jardin associatif, elle met à l’honneur les roses dans un parcours paysagé.
© Clément Charreyron
À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)
- Le Râmâyana Théâtre Les Arts Cluny 8 mai 2026
- Courses hippiques Trot Hippodrome de Cluny Cluny 8 mai 2026
- 33e Rallye des Monts du Clunysois Cluny 14 mai 2026
- Festival Cluny danse Centre ville Cluny 14 mai 2026
- Concours Hippique Dressage pro élite Terrains Equivallée Cluny 15 mai 2026