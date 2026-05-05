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Visite de la roseraie historique de Cluny, Roseraie de Cluny, Cluny

Visite de la roseraie historique de Cluny, Roseraie de Cluny, Cluny

Visite de la roseraie historique de Cluny, Roseraie de Cluny, Cluny vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Roseraie de Cluny

Adresse : Rue Porte de Paris, 71250 Cluny

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de la roseraie historique de Cluny 5 – 7 juin Roseraie de Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T05:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:58:00+02:00
Fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00

La roseraie de Cluny abrite une collection de plus de 300 rosiers anciens, au pied de la tour ronde. Jardin associatif, elle met à l’honneur les roses dans un parcours paysagé.

Roseraie de Cluny Rue Porte de Paris, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Accès et visite libres.
La roseraie de Cluny abrite une collection de plus de 300 rosiers anciens, au pied de la tour ronde. Jardin associatif, elle met à l’honneur les roses dans un parcours paysagé.

© Clément Charreyron

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