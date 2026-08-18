La Rotonde fête la science Saint-Étienne
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
La Rotonde fête la science
Divers lieux dans la ville Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
La Fête de la Science reste avant tout une fête accessible à toutes et tous. De nombreuses activités sont adaptées à des publics en situation de handicap. Toutes les animations sont gratuites.
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Divers lieux dans la ville Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Science Festival remains, above all, a festival accessible to everyone. Many activities are adapted for people with disabilities. All events are free.
L’événement La Rotonde fête la science Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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