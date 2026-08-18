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AGENDA · Saint-Étienne

La Rotonde fête la science Saint-Étienne

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Divers lieux dans la ville
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif

Saint-Étienne

La Rotonde fête la science

Divers lieux dans la ville Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-02

La Fête de la Science reste avant tout une fête accessible à toutes et tous. De nombreuses activités sont adaptées à des publics en situation de handicap. Toutes les animations sont gratuites.
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Divers lieux dans la ville Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Science Festival remains, above all, a festival accessible to everyone. Many activities are adapted for people with disabilities. All events are free.

L’événement La Rotonde fête la science Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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