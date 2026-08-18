Informations pratiques

Saint-Étienne

La Rotonde fête la science

Divers lieux dans la ville Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

La Fête de la Science reste avant tout une fête accessible à toutes et tous. De nombreuses activités sont adaptées à des publics en situation de handicap. Toutes les animations sont gratuites.

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Divers lieux dans la ville Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Science Festival remains, above all, a festival accessible to everyone. Many activities are adapted for people with disabilities. All events are free.

L’événement La Rotonde fête la science Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès