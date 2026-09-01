Informations pratiques

Réquista

La Roue de la Chance de la rentrée

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tentez votre chance et repartez peut-être avec l’un des nombreux lots offerts par les commerçants du Réquistanais !

L’UCAR le réseau des entrepreneurs du Réquistanais vous donne rendez-vous le samedi 12 septembre, de 10h à 12h, sous la Halle du Marché à Réquista, pour la Roue de la Chance de la rentrée !

Pour participer, il suffit de présenter 2 tickets d’achat réalisés chez 2 commerces participants différents au cours de la semaine précédente. Chaque participant pourra tenter sa chance jusqu’à 3 fois maximum.

Tournez la roue et tentez de remporter de nombreux lots offerts par les commerçants partenaires !

Commerces participants À la Fleur du Ségala, Ambiances Maison, Banque Populaire, Bijouterie Grialou, Boulangerie Artisanale Réquista, La Brebis qui Coud, Caprice des Lignes, Carré de la Mode, Contrôle Auto Réquista, Gamm Vert, Les Fées Décors, Le Grand Café, Hexagone, L’Oasis, Massol Matériaux, M’Opticienne, Nature et Vous, O’ Pizza Req, Pharmacie du Ségala, La Planquette, Pulsat Réquista, RAGT, Valérie Coiffure et Weldom/Point P. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Try your luck and you might just walk away with one of the many prizes offered by the merchants of Le Réquistanais!

L’événement La Roue de la Chance de la rentrée Réquista a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)