LECTURES Raconte-moi une histoire Réquista samedi 17 janvier 2026.
Place du Général de Gaulle Réquista Aveyron
Début : Samedi 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Lectures d’histoires pour petits et grands
De 10h à 11h30 : lectures d’histoires pour petits et grands en partenariat avec l’Association Lire et Faire Lire .
Tout public Accès libre. .
Place du Général de Gaulle Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 14 76 mediatheque@requistanais.fr
English :
Story readings for young and old
