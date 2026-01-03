LECTURES Raconte-moi une histoire Réquista

LECTURES Raconte-moi une histoire

Lectures d’histoires pour petits et grands

De 10h à 11h30 : lectures d’histoires pour petits et grands en partenariat avec l’Association Lire et Faire Lire .

Tout public Accès libre. .

Place du Général de Gaulle Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 14 76 mediatheque@requistanais.fr

English :

Story readings for young and old

