Lebous en fête Réquista
vendredi 11 septembre 2026 · Réquista
Informations pratiques
Réquista
Lebous en fête
Lebous Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
3 jours de fête organisé par le Comité des fêtes de Lebous.
Vendredi 11 septembre
20h Gigots d’agneau à la broche et haricots blancs 19€
Animé par François Xavier
Samedi 12 septembre
15h randonnées pédestre et VTT / pétanque en doublette
20h Bodéga magrets, saucisses, frites, tartes
Animé par Duonivo et Podium Fury DJ Yozoul
Dimanche 13 septembre
8h-13h Déjeuner aux tripous (organisé par les chasseurs) 14€
15h pétanque en doublette
16h thé dansant
20h fidéua 16€
Animé par Guillaume Fabre .
Lebous Réquista 12170 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 days of festivities organized by the Comité des fêtes de Lebous.
L’événement Lebous en fête Réquista a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Réquista (Aveyron)
- LECTURES Raconte-moi une histoire Réquista 12 septembre 2026
- La Roue de la Chance de la rentrée Réquista 12 septembre 2026
- 39eme édition Foire à la Brocante Vide Grenier Bourse d’Echange et Rencontres de Réquista de véhicules anciens et de collections Réquista 19 septembre 2026
- Théâtre de l’Ephémère De l’autre côté Réquista 26 septembre 2026
- LE RÉQUIS’TRAIL Réquista 27 septembre 2026