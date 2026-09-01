Informations pratiques

Réquista

Lebous en fête

Lebous Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

3 jours de fête organisé par le Comité des fêtes de Lebous.

Vendredi 11 septembre

20h Gigots d’agneau à la broche et haricots blancs 19€

Animé par François Xavier

Samedi 12 septembre

15h randonnées pédestre et VTT / pétanque en doublette

20h Bodéga magrets, saucisses, frites, tartes

Animé par Duonivo et Podium Fury DJ Yozoul

Dimanche 13 septembre

8h-13h Déjeuner aux tripous (organisé par les chasseurs) 14€

15h pétanque en doublette

16h thé dansant

20h fidéua 16€

Animé par Guillaume Fabre .

Lebous Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

3 days of festivities organized by the Comité des fêtes de Lebous.

L’événement Lebous en fête Réquista a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)