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AGENDA · Réquista

Lebous en fête Réquista

vendredi 11 septembre 2026 · Réquista

Lebous en fête Réquista

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Lebous
Ville
12170 Réquista
Département
Aveyron
Tarif

Réquista

Lebous en fête

Lebous Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

3 jours de fête organisé par le Comité des fêtes de Lebous.
Vendredi 11 septembre
20h Gigots d’agneau à la broche et haricots blancs 19€
Animé par François Xavier
Samedi 12 septembre
15h randonnées pédestre et VTT / pétanque en doublette
20h Bodéga magrets, saucisses, frites, tartes
Animé par Duonivo et Podium Fury DJ Yozoul
Dimanche 13 septembre
8h-13h Déjeuner aux tripous (organisé par les chasseurs) 14€
15h pétanque en doublette
16h thé dansant
20h fidéua 16€
Animé par Guillaume Fabre   .

Lebous Réquista 12170 Aveyron Occitanie  

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English :

3 days of festivities organized by the Comité des fêtes de Lebous.

L’événement Lebous en fête Réquista a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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