Théâtre de l’Ephémère De l’autre côté Réquista
samedi 26 septembre 2026 · Réquista
Informations pratiques
Réquista
Théâtre de l’Ephémère De l’autre côté
Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une comédie tous publics mêlant amour, humour et politique.
Le CRAC vous donne rendez-vous à la salle de spectacle de Réquista pour découvrir De l’autre côté , une comédie tous publics proposée par le Théâtre de L’Ephémère.
Pendant 28 ans les habitants de la douce république socialiste de l’Allemagne de l’Est ont rêvé d’aller voir ce qui se passait de l’autre côté de ce fameux mur.
Magda Schreiber rêve d’épouser son bel Helmut à Paris. Lui n’y voit pas une nécessité absolue mais que ne ferait-on pas par amour ? Pour que ce rêve devienne réalité Magda imagine un stratagème original. Oui mais voilà, même les plans les mieux élaborés se heurtent parfois à des aléas. Amour, humour et politique se mêlent dans cette comédie pleine de situations inattendues.
Rendez-vous samedi 26 septembre à 21h, à la salle de spectacle de Réquista.
Durée 1h40
Tarif 10 €
Organisation CRAC 10 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 28 29 89 06
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English :
A comedy for all ages that blends romance, humor, and politics.
L’événement Théâtre de l’Ephémère De l’autre côté Réquista a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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