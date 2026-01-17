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AGENDA · Réquista

Reprise des randonnées hebdomadaires ! Réquista

mardi 1 septembre 2026 · Réquista

Reprise des randonnées hebdomadaires ! Réquista

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Ville
12170 Réquista
Département
Aveyron
Tarif

Réquista

Reprise des randonnées hebdomadaires !

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2027-06-30

Date(s) :
2026-09-01

Balades ouvertes à tous, organisées par le Club Rando du Réquistanais dont le but est de découvrir le territoire en randonnant !
Rando du mardi
Départ Durenque, place de la salle des fêtes
Contact Yvette 06 37 79 29 87
Randonnées modulées, faciles à moyennes, de moins de 10 km (l’après-midi ou à la journée).
Rando du mercredi
Départ Lédergues
Contact Serge 06 06 75 93 29
Randonnées découvertes de 10 à 15 km, de difficulté moyenne.
Rando du vendredi
Départ Réquista, sous la halle
Contact Régine 06 77 41 25 49
Randonnées douces, avec peu de dénivelé, de moins de 10 km, dans une ambiance conviviale.
Rando du vendredi
Départ Réquista
Contact Yves 06 21 41 56 90
Randonnées à la journée, destinées aux randonneurs d’un bon niveau. Inscription souhaitée !

1er jeudi du mois Rando gourmande
Inscription obligatoire
Contact Victor 06 86 24 89 19
Randonnée matinale suivie du repas du midi (restaurant, plat du chef, pique-nique, etc.).

3e dimanche du mois
Départ Réquista, sous la halle
Contact Victor 06 86 24 89 19
Randonnée découverte et culturelle, hors canton, de 10 à 15 km, de difficulté moyenne.

Comment devenir membre du Club Rando du Réquistanais ?
Contact Victor Grifnée 06 86 24 89 19
E-mail clubrandorequistanais@gmail.com
Facebook Club Rando du Réquistanais
Être membre du club, c’est apporter votre contribution à la sauvegarde de nos chemins de randonnée, prendre soin de votre santé et partager de bons moments de convivialité.   .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walks open to all, organized by the Club Rando du Réquistanais whose goal is to discover the territory by hiking!

L’événement Reprise des randonnées hebdomadaires ! Réquista a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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