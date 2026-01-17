Informations pratiques

Réquista

Reprise des randonnées hebdomadaires !

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-01

Balades ouvertes à tous, organisées par le Club Rando du Réquistanais dont le but est de découvrir le territoire en randonnant !

Rando du mardi

Départ Durenque, place de la salle des fêtes

Contact Yvette 06 37 79 29 87

Randonnées modulées, faciles à moyennes, de moins de 10 km (l’après-midi ou à la journée).

Rando du mercredi

Départ Lédergues

Contact Serge 06 06 75 93 29

Randonnées découvertes de 10 à 15 km, de difficulté moyenne.

Rando du vendredi

Départ Réquista, sous la halle

Contact Régine 06 77 41 25 49

Randonnées douces, avec peu de dénivelé, de moins de 10 km, dans une ambiance conviviale.

Rando du vendredi

Départ Réquista

Contact Yves 06 21 41 56 90

Randonnées à la journée, destinées aux randonneurs d’un bon niveau. Inscription souhaitée !

1er jeudi du mois Rando gourmande

Inscription obligatoire

Contact Victor 06 86 24 89 19

Randonnée matinale suivie du repas du midi (restaurant, plat du chef, pique-nique, etc.).

3e dimanche du mois

Départ Réquista, sous la halle

Contact Victor 06 86 24 89 19

Randonnée découverte et culturelle, hors canton, de 10 à 15 km, de difficulté moyenne.

Comment devenir membre du Club Rando du Réquistanais ?

Contact Victor Grifnée 06 86 24 89 19

E-mail clubrandorequistanais@gmail.com

Facebook Club Rando du Réquistanais

Être membre du club, c’est apporter votre contribution à la sauvegarde de nos chemins de randonnée, prendre soin de votre santé et partager de bons moments de convivialité. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Walks open to all, organized by the Club Rando du Réquistanais whose goal is to discover the territory by hiking!

L’événement Reprise des randonnées hebdomadaires ! Réquista a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)