Informations pratiques

Réquista

LE RÉQUIS’TRAIL

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

La Réqui’Star x Relais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous le dimanche 27 septembre 2026 pour LE grand événement de l’association !

L’organisation Réquis’Trail organise la 1ère édition de la manifestation sportive dénommée Le Réquis’Trail , le dimanche 27 septembre 2026 à Réquista (12170), au coeur du département de l’Aveyron, dans la vallée du Tarn.

Pour cette première édition, quatre épreuves sont proposées afin de permettre à chacun de trouver son terrain de jeu

La Réqui’Star — 31 km / D+ 1 100 m — Trail individuel — Départ à 9h — 100 places — 30 €

La Réqui’Star × Relais — 31 km / D+ 1 100 m — Trail en relais à 2 — Départ à 9h — 140 places — 20 € / coureur

L’Aquí Pa Pla — 17 km / D+ 700 m — Trail — Départ à 9h30 — 150 places — 20 €

La Réquiqui — 7 km / D+ 200 m — Trail découverte — Départ à 10h — 150 places — 10 €

Lien pour les inscriptions https://www.tickrace.com/courses/requis-trail-requista-2026

Tous les départs et arrivées ont lieu à Réquista. Les parcours alternent pistes roulantes, monotraces plus techniques et traversées de pâturages, offrant un terrain varié au cœur d’un territoire de caractère.

Ici, on court sur les terres du premier canton moutonnier d’Europe, où le lait des brebis de Réquista contribue à l’affinage du célèbre Roquefort. Entre vallées encaissées, paysages ouverts et terres façonnées par des siècles d’élevage, le territoire se prête à merveille à la pratique du trail.

Que vous soyez traileur aguerri à la recherche d’un beau défi ou amateur souhaitant découvrir la discipline, le Réquis’Trail vous promet une véritable expérience nature, sportive et conviviale. Une équipe locale motivée vous attend pour écrire avec elle la première page de l’aventure Réquis’Trail ! 20 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 12 34 56 78 requistrail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on Sunday, September 27, 2026, for THE association’s big event!

L’événement LE RÉQUIS’TRAIL Réquista a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)