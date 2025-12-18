La Roue de la Thune / Spectacle d’improvisation Mystère Impro Club Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:00 – 21:30

Gratuit : non Sur réservation à partir de 3,50 € + Prix libre Réservation au prix de : 5 € en solo 7 € en duo + Prix libre à la sortie Tout public

La Roue de la ThuneSpectacle d’improvisation Inspiré du meilleur comme du pire des jeux télévisés, ce show improvisé met à l’épreuve des improvisateurices pour gagner de la THUNE. Venez applaudir, juger, inspirer nos candidat•es pour un spectacle unique que personne d’autres dans l’univers ne verra. Vendredi : 20h00Tarif : 5 euros + Prix libreOuverture du bar à 18H Mystère Impro Club9 rue Paré44 000 NANTES Vous ne savez pas ce que vous allez voir.Eux ne savent pas ce qu’ils vont jouer.

Mystère Impro Club Nantes 44000

