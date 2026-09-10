La route du marais maraicher : visite guidée du marais Audomarois en bateau, Ô Marais by ISNOR, Clairmarais

Informations pratiques

La route du marais maraicher : visite guidée du marais Audomarois en bateau 19 et 20 septembre Ô Marais by ISNOR Pas-de-Calais

Tarif : 11€ par adulte, 10€ par jeune (14-18 ans), 8.50€ par enfant (4-13 ans), gratuit de 0 à 3 ans. Offre spéciale JEP : 1 adulte acheté = 1 enfant offert (offre valable en ligne, choisir le tarif Gratuité JPE)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Embarquez à bord d’un bateau croisière et laissez vous promener par le guide à travers les canaux du marais.

Au fil de l’eau, le guide vous emmène découvrir la faune et la flore, les cultures maraîchères, l’économie, l’histoire et les traditions de l’un des derniers marais encore cultivé en France : le marais Audomarois.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, pour l’achat d’un billet adulte = un billet enfant est OFFERT pour un achat en ligne ici.

Durée 1h. Embarcation : catamaran 50 places.

Possibilité de restauration à l’estaminet LA BAGUERNETTE au lieu de départ (réservation vivement conseillée ici).

Sur place : aires de pique-nique, parking privé avec emplacements camping-car gratuit, comodités, locations de barques et canoës, parcours aventure.

Ô Marais by ISNOR 3 rue du marais 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321391515 https://www.isnor.fr/ https://www.facebook.com/ISNORCLAIRMARAIS;https://www.instagram.com/omaraisbyisnor/;http://www.youtube.com/@Omarais-by-ISNOR [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=523&lng=1 »}] [{« link »: « https://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=523&lng=1 »}, {« link »: « https://www.labaguernette.fr/ »}] Avec Ô Marais by ISNOR, venez découvrir le marais Audomarois comme vous ne l’avez jamais vu : au fil de l’eau. À Clairmarais, à deux pas de Saint-Omer, plongez au cœur du marais Audomarois, dernier marais maraîcher de France, véritable écrin de nature classé par l’UNESCO. Ici, il n’existe qu’une seule façon de visiter le marais : naviguer sur ses canaux. Le site propose des visites guidées et des visites en autonomie en barque et canoë, un bar et un restaurant avec de belles terrasses ombragées, des espaces de pique-nique en pleine nature et dans le marais, des aires de camping car et un parking privé gratuit. Gare ferroviaire de St Omer à 4km.

Parking voiture privé gratuit.

Embarquez à bord d’un bateau croisière et laissez vous promener par le guide à travers les canaux du marais.

©Ô Marais by ISNOR