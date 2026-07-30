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La route vue du Guidon Salle Henri Denard Châtellerault

lundi 21 septembre 2026 · Salle Henri Denard · Châtellerault

La route vue du Guidon Salle Henri Denard Châtellerault

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle Henri Denard
Adresse
46 rue Arsène et Jean Lambert
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

La route vue du Guidon

Salle Henri Denard 46 rue Arsène et Jean Lambert Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 17:30:00
fin : 2026-09-21 19:00:00

Date(s) :
2026-09-21

Participez à une formation théorique de 2h qui permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour améliorer et sécuriser sa pratique de conduite à vélo et en voiture !
Limitées à 15 places   .

Salle Henri Denard 46 rue Arsène et Jean Lambert Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 96 

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English : La route vue du Guidon

L’événement La route vue du Guidon Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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