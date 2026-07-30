La route vue du Guidon Salle Henri Denard Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

La route vue du Guidon

Salle Henri Denard 46 rue Arsène et Jean Lambert Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 17:30:00

fin : 2026-09-21 19:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Participez à une formation théorique de 2h qui permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour améliorer et sécuriser sa pratique de conduite à vélo et en voiture !

Limitées à 15 places .

Salle Henri Denard 46 rue Arsène et Jean Lambert Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 96

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English : La route vue du Guidon

L’événement La route vue du Guidon Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne