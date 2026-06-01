La Rue est à nous – Echouarnium, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne
La Rue est à nous – Echouarnium, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
La Rue est à nous – Echouarnium Vendredi 19 juin, 14h45 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T14:45:00+02:00 – 2026-06-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-19T14:45:00+02:00 – 2026-06-19T15:15:00+02:00
Des habitués se croisent au bord du bassin. Mais que se passe-t-il dans leur tête ? Car si l’on va à la piscine, c’est avant tout pour se vider l’esprit — encore faut-il y parvenir en maillot… Une plongée dans un grand bain sans chlore mais pas sans verve.
À partir de 10 ans
Création
Production des Ateliers Frappaz
Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Des habitués se croisent au bord du bassin. Une plongée dans un grand bain sans chlore mais pas sans verve.
© Maxence Knepper
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