La Rue est à nous – Echouarnium, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

La Rue est à nous – Echouarnium Samedi 20 juin, 11h30 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Des habitués se croisent au bord du bassin. Mais que se passe-t-il dans leur tête ? Car si l’on va à la piscine, c’est avant tout pour se vider l’esprit — encore faut-il y parvenir en maillot… Une plongée dans un grand bain sans chlore mais pas sans verve.

À partir de 10 ans

Création

Production des Ateliers Frappaz

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Des habitués se croisent au bord du bassin. Une plongée dans un grand bain sans chlore mais pas sans verve.

© Maxence Knepper