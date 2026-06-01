Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Rue est à nous – Echouarnium, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

La Rue est à nous – Echouarnium, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

La Rue est à nous – Echouarnium, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc de la France-Libre et de la Résistance

Adresse : 172 B rue Anatole France 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

La Rue est à nous – Echouarnium Samedi 20 juin, 11h30 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Des habitués se croisent au bord du bassin. Mais que se passe-t-il dans leur tête ? Car si l’on va à la piscine, c’est avant tout pour se vider l’esprit — encore faut-il y parvenir en maillot… Une plongée dans un grand bain sans chlore mais pas sans verve.

À partir de 10 ans
Création
Production des Ateliers Frappaz

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Des habitués se croisent au bord du bassin. Une plongée dans un grand bain sans chlore mais pas sans verve.

© Maxence Knepper

À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)