La Rue est à nous – Midi deux, Allée Léon-Meiss, Villeurbanne
La Rue est à nous – Midi deux, Allée Léon-Meiss, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
La Rue est à nous – Midi deux Vendredi 19 juin, 15h30 Allée Léon-Meiss Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00
Une jeune femme prend sa pause et en profite pour passer un coup de fil. Ainsi se met en place un tableau qui invite à regarder la rue et un présent suspendu. Une création didascalie aussi poétique qu’un Magritte, autour du travail et de ses creux.
Tout public
Création
Production des Ateliers Frappaz
Allée Léon-Meiss Allée Léon-Meiss 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une jeune femme prend sa pause et en profite pour passer un coup de fil. Une création didascalie aussi poétique qu’un Magritte, autour du travail et de ses creux.
© Maxence Knepper
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