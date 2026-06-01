La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne
La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie Samedi 20 juin, 15h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
2060. La maire de Villeurbanne annonce une grande nouvelle : la cité va être rasée pour laisser place à une forêt. Deux ouvriers sont chargés de tout dynamiter. Un duo à la Grande Vadrouille, plein de maladresse, de franglish et de situations explosives…
Tout public
Création
Production des Ateliers Frappaz
Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
2060. Villeurbanne va être rasée pour laisser place à une forêt. Deux ouvriers sont chargés de tout dynamiter…
© Maxence Knepper
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