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La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc de la France-Libre et de la Résistance

Adresse : 172 B rue Anatole France 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

La Rue est à nous – Villeurbanne-Amazonie Samedi 20 juin, 15h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00

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Tout public
Création
Production des Ateliers Frappaz

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
2060. Villeurbanne va être rasée pour laisser place à une forêt. Deux ouvriers sont chargés de tout dynamiter…

© Maxence Knepper

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