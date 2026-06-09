Pau

La rue fête Taylor

Rue Alexander Taylor Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association des commerçants de la rue Taylor met à l’honneur le docteur Alexander Taylor cet écossais qui a contribué à faire connaître Pau au XIX -ème siècle en publiant un traité sur les bienfaits du climat de Pau.

Notre fête a donc des accents écossais avec

– une déambulation de joueurs de cornemuses du groupe Piperade de 11H30 à 12H30 et de 14H 30 à 15H30

– un apprentissage de danses écossaises après chaque déambulation

– un cluedo géant pour petits et grands

– visite d’un bus à impériale

– Dégustation de gâteaux écossais chez Bric O Truc

– Restauration spéciale esprit écossais aux Papilles Insolites ( n’oubliez pas de réserver) .

Rue Alexander Taylor Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 49 29

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English : La rue fête Taylor

L’événement La rue fête Taylor Pau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau