La rue fête Taylor Pau
La rue fête Taylor Pau samedi 13 juin 2026.
Pau
La rue fête Taylor
Rue Alexander Taylor Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association des commerçants de la rue Taylor met à l’honneur le docteur Alexander Taylor cet écossais qui a contribué à faire connaître Pau au XIX -ème siècle en publiant un traité sur les bienfaits du climat de Pau.
Notre fête a donc des accents écossais avec
– une déambulation de joueurs de cornemuses du groupe Piperade de 11H30 à 12H30 et de 14H 30 à 15H30
– un apprentissage de danses écossaises après chaque déambulation
– un cluedo géant pour petits et grands
– visite d’un bus à impériale
– Dégustation de gâteaux écossais chez Bric O Truc
– Restauration spéciale esprit écossais aux Papilles Insolites ( n’oubliez pas de réserver) .
Rue Alexander Taylor Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 49 29
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English : La rue fête Taylor
L’événement La rue fête Taylor Pau a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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