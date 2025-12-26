La Rue Kétanou Festival des Veyracomusies, Veyrac

La Rue Kétanou Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le festival des Veyracomusies accueille le groupe La Rue Kétanou.

La Rue Kétanou est un groupe de chanson française, et de musique de rue, mêlant musique tzigane, folk, pop et reggae. Ces artistes sont connus pour leur style éclectique, mélangeant humour, poésie, énergie brute et engagement social, tout en restant fidèle à leurs racines de musique de rue.

Concert dans le grand chapiteau (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

