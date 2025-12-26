La Rue Kétanou Festival des Veyracomusies, Veyrac
La Rue Kétanou Festival des Veyracomusies, Veyrac samedi 16 mai 2026.
La Rue Kétanou Festival des Veyracomusies
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le festival des Veyracomusies accueille le groupe La Rue Kétanou.
La Rue Kétanou est un groupe de chanson française, et de musique de rue, mêlant musique tzigane, folk, pop et reggae. Ces artistes sont connus pour leur style éclectique, mélangeant humour, poésie, énergie brute et engagement social, tout en restant fidèle à leurs racines de musique de rue.
Concert dans le grand chapiteau (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
