La Saint-Patrick du Sunset Sunset Aix Aix-en-Provence

La Saint-Patrick du Sunset

Mardi 17 mars 2026 à partir de 19h. Sunset Aix 2 rue des Muletiers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le 17 Mars ç’est la Saint Patrick!!! A cette occasion le Sunset ouvrira ses portes dès 19h pour un Happy Hours jusqu’à 22h.

Pinte de Blonde à 4 eur (et réduction sur les softs et cidre).

1 Shooter de Get 27 offert à ta première commande pendant l’Happy Hours (pourquoi un Get? car c’est vert…comme l’Irlande, comme la Saint Patrick c’est logique non ? ^^ )

Mix Musiques Traditionnelles Irlandaise Rock Rock Celtic.



La direction se réserve le droit d’entrée. .

Sunset Aix 2 rue des Muletiers Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

March 17 is Saint Patrick’s Day! To mark the occasion, Sunset will open its doors at 7pm for Happy Hours until 10pm.

